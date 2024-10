Helen Lindes, sobre las dificultades para quedarse embarazada a los 40: "Te topas con la cruda realidad"

A través de la pantalla de su móvil, Lindes ha comunicado a sus seguidores que hará un diario sobre su embarazo. "Quería dar las gracias por todas las preguntas con respecto a mi embarazo. Me preguntábais cómo me sentía y era un embarazo muy buscado ", ha comenzado diciendo.

Finalmente ha lanzado una reflexión sobre todo el proceso que vive la mujer al quedarse embarazada: "Los hombres no se dan cuenta de los cambios grandes cambios hormonales, estás agotada, solo quieres dormir y dormir. Me afectó el tema de los olores, tuve que cambiar todos mis cosméticos, que fueran fórmulas libre de perfumes. También sentía una especie de amargor en el garganta que daba igual lo que comiera, lo que bebiera, no se me quitaba... Buscaba alimentos fresquitos, "sandía con un chorrito de limón".