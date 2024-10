La razón por la que Ceciarmy usa un pasamontañas y nunca ha mostrado su cara

Del mismo modo, se ha convertido en un gran activista contra diversas causas sociales como el bullying o la violencia de género y ha llegado a lanzar una hamburguesa "de incógnito" con la cadena Basics by Goiko.

Durante su intervención en un directo de Zona Gemelos, dio más detalles sobre su decisión de no desvelar su imagen: “Es que yo me agobiaría, tío, porque a mí me gusta ir tranquilo”, confesó. Sin embargo, muy sincero, explicó que se plantearía revelarlo “por tres millones de euros en dos maletines”.