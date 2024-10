Isabel Jiménez está viviendo uno de sus momentos profesionales más dulces. La presentadora de Informativos Telecinco ha sido galardonada con el Premio Ondas 2024 a Mejor presentadora de televisión junto con Marta Reyero, quien está al frente de Noticias Cuatro. Un logro que ha sido celebrado por la periodista en sus redes sociales y por muchos compañeros y amigos como Sara Carbonero, con quien en las últimas semanas ha vivido un momento muy emotivo con su discurso en la gala 'Elle For Hope' .

Feliz por este reconocimiento, la periodista ha querido mostrar su agradecimiento y compartir la emoción que le ha producido recibirlo a través de sus redes sociales. "Estoy abrumada y agradecida. Amo esta profesión desde que era una niña y sé lo que significa un Ondas (son palabras mayores). Por eso, sólo puedo dar las gracias... a los que han pensado en que, quizás, me lo merecía... a los que en estos 20 años han confiado en mi trabajo y me han dado una oportunidad... y al periodismo bien hecho y en equipo de una redacción que me acogió con 21 años. Gracias Premios Onda Eternamente agradecida. Y a mí cadena, por confiar".