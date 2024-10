Olivia Munn nunca imaginó que sus cicatrices serían protagonistas en la última campaña de 'Skims', la marca de ropa interior de Kim Kardashian. Cuando aceptó participar en la campaña por el Mes de Concienciación sobre el Cáncer de Mama, la propuesta inicial no incluía mostrar las marcas de su doble mastectomía. El objetivo era promocionar la nueva línea de prendas moldeadoras y leggings de la marca. Sin embargo, durante la sesión de fotos, algo cambió.

En mitad del rodaje, mientras la maquilladora intentaba cubrir sus cicatrices, Olivia se dio cuenta de que ya no quería ocultarlas. "Me miré en el espejo y pensé: se acabó lo de sentirme insegura con mis cicatrices", comentó en una entrevista para 'Today'. Decidió entonces hablar con el equipo para dejar que esas marcas formaran parte de la campaña, una sugerencia que fue recibida con apoyo inmediato. "Cada marca que la vida ha dejado en mi cuerpo es la prueba de lo duro que he luchado".