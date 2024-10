Joanne no es solo el segundo nombre real de Lady Gaga (nacida Stefani Joanne Angelina Germanotta): también se llamaba así su tía, a la que nunca llegó a conocer porque falleció a los 19 años, doce antes de que la cantante y actriz llegara al mundo. Joanne murió debido al lupus. Aquel hecho afectó tanto a su familia que Lady Gaga le puso el nombre de su tía a su quinto álbum de estudio. Hoy, la artista triunfa tanto en la música como en el cine , con la recién estrenada ‘Joker: folie à deux’ , en la que acompaña nada menos que a Joaquin Phoenix. Pero a pesar de los éxitos, Gaga debe vivir pendiente de dolorosas enfermedades, tanto en lo físico como en lo mental, que la mantienen alerta y que le hicieron incluso tener que frenar en seco en mitad de una gira.

Una de ellas es el lupus eritematoso sistémico, la forma más común de lupus. Selena Gomez lo padece ; de hecho, de cada diez afectados, nueve son mujeres, según recoge la Lupus Foundation of America. La mayoría de ellas, en edad fértil (entre los 15 y los 44 años).

Durante un tiempo se comentó que Lady Gaga había confesado que tenía lupus, pero lo cierto es que, tal como ella misma confesó en 2010 a Larry King, había dado “borderline positive”, es decir, límite positivo. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Que es positiva en lupus, pero que no ha dado síntomas de la enfermedad. Sin embargo, es una sombra que acecha, dados los antecedentes familiares. “No muestro ningún signo, ningún síntoma de lupus. Pero he dado positivo en la prueba de la enfermedad. Así que, por ahora, no la tengo. Pero tengo que cuidarme bien”, aseguró.