Shawn Mendes se sincera sobre su orientación sexual: "Estoy intentando ser valiente"

Cuando tenía 13 años, Shawn Mendes comenzó a tocar la guitarra de forma autodidacta con vídeos de YouTube. Solo un año después de subir sus primeras versiones a la plataforma, lanzaba su single debut, ‘Life of the Party’ y en 2015 publicaba su primer álbum, ‘Handwritten’, con el que conseguía situarse en lo más alto de las listas de éxitos. Tras ello, llegaron ‘Stitches’ o ‘Treat You Better’, así como sus primeras nominaciones a los Grammy. Sin embargo, en 2022 el artista decidía cancelar su gira mundial para priorizar su salud mental.