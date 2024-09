El encuentro entre Camila Cabello , Shawn Mendes y Sabrina Carpenter en los MTV VMA 2024 está siendo de lo más comentado y no ha dejado a nadie indiferente. Y es que los tres se han convertido en protagonistas de un curioso triángulo amoroso que tiene a sus fans completamente revueltos. Una intrahistoria que no tiene desperdicio y que se remonta al 2019, cuando ambos colaboraron juntos en su exitoso tema 'Señorita'.

A pesar de que Camila Cabello y Shawn Mendes se conocían desde hace años, entre ellos nunca había existido algo más que una simple amistad . Sin embargo, a raíz de esa colaboración no tardaron en dejarse ver juntos y en actitud muy cariñosa pese a que muchos pusieran en duda el romance.

Algo, que terminaban por confirmar fuentes cercanas a los artistas, desvelando que se "estaban conociendo pero trataban de mantener las cosas discretas". De hecho, incidían en que Shawn estaba encantado y muy feliz con esta nueva relación , aunque el joven lo negó públicamente y jamás reconoció su interés en Sabrina. A esto, cabría añadir que Sabrina siempre ha sido "fan" de Camila Cabello y solía comentarle y darle 'like' a sus publicaciones.

De ahí, que las dos dieran rienda suelta a una verdadera guerra de indirectas mediante sus canciones que muchos asocian a este triángulo amoroso que mantiene a todos sus seguidores en vilo. De hecho, las continuas actitudes de Sabrina no habrían hecho más que darle voz a estas especulaciones. Y es que se rumorea que la cantante habría llegado incluso a recurrir a la conocida actriz Jenna Ortega en el videoclip de su canción, 'Taste' , por su gran parecido con Camila. El tema, que habla de un triángulo amoroso y la lucha de dos mujeres por un hombre, parece tener una gran cantidad de coincidencias hacia su propia historia.

"Escuché que volvieron y si eso es cierto, simplemente tendrás que saborearme cuando él te bese", cita una de las estrofas de la canción. Un dardo con el que Carpenter hace clara referencia a esa rivalidad que ha nacido entre ella y la que fuese su ídola . Una guerra muy sibilina y silenciosa en la que Camila Cabello tampoco se ha quedado de brazos cruzados a la hora de lanzar sus propias indirectas. De hecho, le respondía con su tema 'June Gloom' . "Ella es genial, según he oído. No actuaré sorprendida, vi las fotos. Estamos en llamas, seguro. Espero que se apague, pero esto solo se hace más grande", sentencia la letra del tema.

Todo un drama que ha cobrado forma ahora que los tres protagonistas han coincidido juntos durante los MTV VMA, donde han vuelto a dar que hablar en medio de su guerra personal. Y es que muchos apuntan a que el look que ha lucido Camila esconde un mensaje velado a su "rival. Si bien la actriz Jenna Ortega lucía un estilismo gótico y oscuro en el videoclip de 'Taste', parece que Camila ha pillado la indirecta y recogido el testigo de la manera más evidente. Es más, Shawn Mendes también ha coincidido con ella en el color negro de su atuendo, mientras que Sabrina Carpenter ha optado por lo angelical y la pureza vestida totalmente de blanco con un toque 'old Hollywood' que se ha convertido en la comidilla del momento. ¿Esconden sus estilismos un mensaje oculto o no era su intención?