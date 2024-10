Camila Cabello y Shawn Mendes comenzaron su relación en 2021

Después de darse una segunda oportunidad fallida, el artista se ha sincerado sobre su actual relación de "amor verdadero" con su expareja

Camila Cabello y Shawn Mendes se conocieron en 2014 y aunque durante muchos años mantuvieron una bonita amistad, cinco después vieron nacer su historia de amor, que además de dejar colaboraciones como ‘I Know What You Did Last Summer’ o ‘Señorita’ les consolidó como una de las parejas más populares de la industria musical. Sin embargo, a finales de 2021 ponían punto y final a un romance que, de nuevo sin éxito, retomaban el pasado año. Ahora, el artista se ha sincerado como nunca sobre el papel fundamental que su exnovia continúa desempeñando en su vida, así como del tipo de relación que existe entre ambos en la actualidad.

Shawn Mendes habla de su relación actual con Camila Cabello

Durante su reciente intervención en el podcast de Jay Shetty, Shawn no ha dudado en recordar su historia junto a Camila durante la cual, por la gran proyección de los dos, tuvieron que hacer frente a numerosos comentarios ajenos; una tarea que, tal y como él mismo ha descrito, puede llegar a resultar algo complicada por muchas herramientas con las que cuentes: “Creo que Camila y yo hemos hecho el mejor trabajo posible para preservar nuestra pequeña llama privada de amor mutuo. Porque, por muy fuerte que seas mentalmente, cuando hay millones de personas que comentan al respecto es muy difícil no sentirse afectado por ello”, ha explicado.

Tras poner sobre la mesa la realidad a la que la pareja se sometió durante el tiempo que duró su relación, así como de forma posterior, Mendes ha querido sentenciar el vínculo que existe a día de hoy con Cabello: “Esto es amor verdadero, aunque confuso y difícil”, ha continuado afirmando sobre su conexión con la cantante.

Antes de concluir, a pesar de su segunda oportunidad fallida en el amor el canadiense ha reconocido que tiene “suerte” con ella y que es “un ser humano increíble”.

La segunda oportunidad de la pareja

Dos años después de romper por primera vez, la pareja volvía a vivir una ruptura tras retomar su relación: "Creo que se sabe que soy fan de reconciliarme con exparejas. Soy un poco impulsiva en ese sentido. Si lo siento, lo digo. No soy muy buena para no hacerlo, porque el peor lugar para que se quede una idea es mi mente", admitió Camila en el podcast Call Her Daddy.