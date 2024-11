"No he tenido una vida plana" , confesaba en el programa De Viernes. “Me han pasado millones de cosas, me han ocurrido muchas experiencias y de eso se nutre mi música”. A pesar de ello, siempre ha intentado que su vida familiar estuviera al margen de sus éxitos musicales, haciendo que esa parcela de su vida quedara lo más protegida posible.

Así, no todo el mundo sabe que tiene tres hijos, pero de su experiencia como madre hablaba también en esa entrevista. “Tengo tres hijos, me encanta ser madre, es lo mejor que me ha pasado en mi vida, es la mayor cura de humildad, te pones la última. Lo das todo por tu familia, es el motor más grande. No sé qué sería de mí si no hubiera sido madre, todos son muy artistas”.