Días después que la tragedia de la dana, Antonio Banderas expresaba en sus redes sociales su profundo enfado con las autoridades de nuestro país por la gestión de la tragedia y la falta de medios y maquinaria pesada para poder ayudar a los afectados. "¿Por qué no se envían a los pueblos valencianos afectados por la Dana helicópteros del ejército con comida, agua y medicina? ¿Por qué no zapadores para abrir vías, centros de comunicación portátiles, hospitales de campaña? ¿Por qué no se utilizan mejor nuestros impuestos y recursos? ¿Por qué?", escribía en X.