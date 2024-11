Ana Guerra ha reaparecido muy sonriente tras su boda con Víctor Elías y ha presumido de estar "felizmente casada" , además de con una gran "resaca emocional". La joven, que no esconde el gran momento personal que atraviesa, ha desvelado cómo vivieron ese gran día en el que estuvieron muy bien acompañados. "Fuimos capaces de disfrutar desde el minuto uno, hasta el final y que no se nos fuera rápido".

Es más, la cantante ha llegado a comparar su "resaca emocional" , con aquella que experimentó justo tras su salida de la academia de 'Operación Triunfo'. "No sé cuando voy a superar esto", ha comentado. Y, respecto a cuál fue uno de los momentos más especiales de la ceremonia, ella asegura que, sin duda, l a ceremonia que Fran Perea y Javier Márquez organizaron a sus espaldas .

En medio de esta burbuja de felicidad, Ana Guerra también ha explicado el pequeño problemilla que han tenido y por el que todavía no han podido irse de luna de miel, a pesar de que tengan muchas ganas. "Es muy buena fecha para casarse y es muy mala para irse de luna de miel porque afortunadamente tenemos mucho trabajo", ha señalado al respecto.

Pese a ello, la pareja ya está planeando cuál sería su destino ideal (ya de cara al año que viene), aunque no lo tienen decidido ni mucho menos. Y es que Ana tendría muy claro que quiere un viaje muy cerca del mar. "No tengo ni idea, sabéis que yo soy muy de mar, entonces sí que me gustaría algo, sí, yo creo que sí, pero bueno, ya creo que será de cara al próximo año", asegura.