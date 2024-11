El homenaje de Víctor Elías a sus padres fallecidos en su boda con Ana Guerra: "Les tuvimos en el recuerdo"

Ana Guerra y Víctor Elías se dieron el 'sí, quiero' en la ermita de la Virgen del Puerto el pasado 30 de octubre. A esa ceremonia religiosa , que fue un auténtico secreto, solo acudieron sus familiares y personas muy cercanas a la pareja, como es el caso de Natalia Sánchez . Un día después, ya convertidos en marido y mujer, los músicos organizaron una mediática boda en la finca Prados Moros, en plena Sierra de Guadarrama. Fran Perea fue el maestro de ceremonias juntos a las mascotas del matrimonio y no faltaron los familiares, amigos y compañeros de profesión de ambos.

A la gran celebración fueron los rostros conocidos de 'Los Serrano', también los cantantes de la edición de 'Operación Triunfo' de la novia u otros famosos como Arturo Valls, Sofía Cristo, Roberto Leal y su mujer o Rossy de Palma. Sin embargo, a pesar de la cantidad de invitados que acudieron, también hubo grandes ausencias . Tal y como ha explicado Ana Guerra en su entrevista a la revista ¡HOLA!, hubo mucha gente que, "por cuestiones de trabajo", no pudo asistir a la boda, como fue el caso de Aitana o de Lola Índigo , entre otros.

Ana Guerra, en declaraciones al medio citado anteriormente, hizo mención al discurso de Natalia Sánchez, en el que comentó que Amelia, madre de Víctor, habría estado "cogiendo el micro varias veces". "Y Liberto con los músicos, tocando el arpa, y seguro hubiera sido quien me hubiera ayudado con mis votos. Por otro lado, también hay mucha gente que, por cuestiones de trabajo, no pudo asistir a la boda... Así es la vida. A veces no todo el mundo puede estar en todos los momentos importantes", explicaba la cantante.