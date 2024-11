Alejandra Rubio aclara si bebe alcohol embarazada tras salir de fiesta con Carlo Costanzia: "No eres la única"

Ahora, días después, Alejandra ha mostrado a sus más de trescientos mil seguidores nuevas imágenes de la celebración. Lo ha hecho compartiendo un carrusel de fotografías que dan cuenta de que, además de la citada cena, ambos disfrutaron de un plan de fiesta posteriormente, en un local nocturno . La publicación incluye varias instantáneas románticas de la pareja, besándose , abrazándose y en actitud cariñosa, mientras bailaban bajo la luz roja del lugar. Carlo ha respondido a la misma con un 'me gusta' y varios emoticonos de corazones.

No ha sido el único que ha contestado en el cajón de los comentarios: han sido muchos los usuarios que han dedicado palabras y reacciones a la pareja. Uno de ellos, Carlo Costanzia padre que , como viene siendo habitual en este tipo de publicaciones, suele dejar alguna muestra de cariño que da cuenta de cómo es la relación con la novia de su hijo. Otro, el íntimo amigo de Alejandra, Aless Gibaja , que también estuvo durante la celebración.

Y entre las respuestas, se puede leer la pregunta que ha planteado a la colaboradora una usuaria. "No tomaste vino, ¿o soy la única embarazada que no bebe?", ha planteado a Rubio. La consulta tiene que ver con las imágenes de ambos de fiesta y, especialmente, de una exhibiendo el amplio menú de la cena previa, con una copa de vino tinto entre las fotografías. Alejandra ha querido aclarar, a raíz del mencionado comentario, si está bebiendo alcohol durante su embarazo, respondiendo directamente. "No eres la única, yo tampoco", ha desvelado.