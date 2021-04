"Conozco de primera mano la situación, y estoy muy satisfecho de que ella pueda contar lo que lleva vivido durante tantos años. Soy conocedor de su sufrimiento", ha comentado el diseñador sobre el drama que ha vivido durante todos estos años Rocío Carrasco. Además, Laguna apoya a su amiga y asegura que no importa que haya estado 25 años sin hablar y que no haya nunca un momento perfecto, ya que para él "lo importante es encontrar el momento para contar su realidad".

Pero el venezolano no solo se encargó de vestir a Rocío Jurado en infinidad de ocasiones, también lo hizo con su hija. La relación que tiene con ella viene de lejos; es más, él fue el encargado de diseñar el vestido de novia que Rociíto lució el día de su boda con Fidel Albiac. Para él, el modisto también ha tenido unas bonitas palabras y no ha dudado en hacer pública la visión que tiene sobre el empresario. "Para mí, personalmente, Fidel no solamente es una persona encantadora y maravillosa, sino que es una persona con la que he podido compartir grandes momentos a lo largo de todos estos años. Es una persona entrañable y maravillosa", recalca mientras asegura que solo tiene buenas palabras hacia Fidel.