Jeremy Allen White, censurado en su discurso de los Emmy: la palabra que la Academia ha considerado blasfemia

Jeremy Allen White ha sido uno de los protagonistas de la 76ª edición de los Emmy . Ocho meses después de la última edición - que se vino retrasada por la huelga de actores y guionistas de Hollywood - hemos podido ver de nuevo a los grandes rostros de la Televisión desfilar por la alfombra roja . La Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión ha hecho ganadora a Mejor Serie Dramática a 'Shogun', mientras que 'Mi reno de peluche' también se llevaba la estatuilla a Mejor Miniserie. 'The Bear' se ha llevado cuatro estatuillas y 'Hacks' lo ha hecho a Mejor Serie de Comedia.

Jeremy Allen White se ha llevado esta madrugada su segundo Emmy consecutivo como protagonista de 'The Bear' y, al subirse a recoger su estatuilla, el actor ha dado un discurso en el que ha querido agradecer. Agradecer el trabajo de sus compañeros, de sus directores, del público y de la Academia. Además, saltándose esa norma no escrita de no hablar de su vida privada, el intérprete también ha hecho mención a sus padres y a su hermana, una parecidísima mujer a Allen White que le ha acompañado en esta ceremonia.