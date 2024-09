Rita Ora y Eiza González: la coincidencia con sus looks en la alfombra roja de los Emmy

Más allá de los premios y premiados, no hay evento que no destaque también por su alfombra roja. Jennifer Aniston, Selena Gomez, Ayo Edebiri, Meryl Streep o Saoirse Ronan han sido tan solo algunos de los rostros conocidos que han desfilado por la alfombra de los Emmy mostrando sus mejores looks. Y, aunque no suele ocurrir en este tipo de eventos, esta madrugada hemos podido ver una gran coincidencia en los looks de Rita Ora y Eiza González, que han posado prácticamente igual vestidas en la 76ª edición de los Premios Emmy.