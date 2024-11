Dulceida reaparece en la alfombra roja de Los40 Music Awards tres semanas después de ser madre

Por supuesto, no ha faltado el recuerdo para todos los afectados por la dana en Valencia. Ha sido en ese momento cuando le ha cambiado el semblante y se ha puesto más seria. A pesar del dulce momento que está viviendo con la llegada de su primera hija y aunque estar en la alfombra roja le hacía mucha ilusión no ha podido evitar una "sensación agridulce por todo lo que está pasando".

La tragedia en la Comunidad Valencia la ha conmocionado y consciente del altavoz que tiene, ha decidido por ayudar dando visibilidad a todos aquellos que están pasando por un auténtico infierno. "Creo que todo el mundo tiene que ayudar con el corazón. Y voy a seguir utilizando mi altavoz, que esto no acaba ni hoy, ni mañana. Hay que utilizarlo con responsabilidad e intentando ayudar en lo máximo posible", ha dicho a la prensa, a la que no ha querido revelar qué otro tipo de ayuda ha brindado a los afectados. "Yo me lo quedo para mí. No soy de alardear, pero a quien lo haga yo no le juzgo".