Dani Fernández desvela cómo se encuentra tras su bache de salud: "Por supuesto que he pasado miedo"

Así desveló Dani Fernández que sufría una úlcera en la garganta: “Nunca pensé que escribiría esto”

El artista nos ha contado cómo se encuentra y los avances en su recuperación

A pesar del miedo sufrido, el cantante ha confesado haber podido "descansar y ver cómo va la vida desde fuera"

A finales del pasado mes de octubre, Dani Fernández emitía un comunicado con el que anunciaba la cancelación de la promoción de su nuevo álbum, ‘La jauría’, tras detectarle una úlcera en la garganta. “Nunca pensé que escribiría estas palabras”, comenzaba rezando el mensaje. Ahora, cuando se cumplen dos semanas desde que desvelase el bache de salud que estaba atravesando, el artista nos ha explicado los avances en su recuperación.

Dani Fernández desvela cómo se encuentra tras su bache de salud

Dani ha reaparecido este viernes, 8 de noviembre, en ‘Los 40 Music Awards’, la gala que premia lo mejor del panorama musical nacional e internacional. Antes de dar comienzo el evento que ha tenido lugar en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el cantante ha posado por su alfombra morada, donde ha contado cómo se encuentra y se ha sincerado sobre lo que ha supuesto para él tener que retirarse de forma temporal de su desempeño profesional: “Todo perfecto, tuve la suerte de que no tocó nada las cuerdas vocales, no tengo ninguna lesión. Tuve una úlcera bastante importante que me impedía poder hablar con normalidad y tragar, tenía como cuchillos en la garganta y eso para una persona que habla tanto como yo y que se expresa como yo pues era muy complicado. Por eso tuvimos que cambiar las firmas”, ha señalado.

Durante su intervención, Fernández ha afirmado haber pasado miedo tras su diagnóstico: “Por supuesto. Al final cuando te gusta tanto algo como la música, al principio hablé con el otorrino porque yo me pensaba que tenía anginas, placas o algo así, pero cuando me dijo que tenía una úlcera lo primero que dije fue… ‘¿Dónde?’ Pero en cuanto vieron que las cuerdas no tenían lesión me quedé más tranquilo”, ha expresado el que afirma estar calmado de cara a su próxima gira, la cual dará comienzo en unas semanas.

A pesar de lo sufrido, el artista ha confesado el aspecto positivo que ha conseguido sacar de la complicada situación: “Creo que he podido descansar y ver cómo va la vida desde fuera. Muchas veces no escuchamos a nuestro cuerpo cuando estamos con tantas cosas y me ha venido bien este descanso para poder estar más saludable y mucho mejor”, ha sentenciado.

El artista ha hablado sobre los efectos de la DANA

Dani ha confirmado que su recuperación avanza según lo previsto, sin embargo, ha querido referirse a las graves consecuencias que ha tenido la DANA que la pasada semana azotaba el levante español: “Por supuesto que no podemos mirar para otro lado, al final nos podía haber pasado a cualquiera de nosotros y encima teniendo una hija, si nos hubiera pasado a nosotros, que vivimos entre Madrid y Cartagena, no sé cómo hubiera pasado”, se ha sincerado.