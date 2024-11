Alejandro Sanz posa por primera vez con su nueva novia, Candela Márquez, y su hija Manuela

Hace poco más de dos semanas que Alejandro Sanz y Candela Márquez confirmaron su noviazgo a través de las redes sociales. Unas imágenes en Miami acudiendo juntos a un partido del equipo de David Beckham hicieron saltar todas las alarmas sobre esta posible nueva relación que el cantante no tardó en hacer pública. "Así es como se agarra el amor", escribió a través de sus redes sociales junto a una fotografía de las dos manos entrelazadas. "No hay camino más bello si no es agarrada de tu mano", respondía la actriz.

La propia Jaydy Michel, ex de Alejandro Sanz, confesaba cuando empezaron los rumores que le parecía "maravillosa" esta relación y que el padre de su hija esté feliz. "Cuanto más feliz esté, mejor va a estar mi hija también. Y quiero que él esté bien, claro", aseguró la modelo. El cantante y su nueva novia también acudieron juntos a la fiesta de Paco León, que unos días después se pronunció sobre ello: "Yo no la conocía y se lo pasaron muy bien. No sabía nada, los vi muy bien, muy enamorados y qué bien que estuvieran a gusto. Él nunca viene a nada y me gustó verle allí. Como no había prensa estaba tranquilo y ella también. Estábamos disfrutando. El amor cura muchas cosas".