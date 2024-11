El vidente lleva muchos años de trayectoria profesional a sus espaldas, pero empezó a ser un personaje conocido por el público a raíz de su participación en 'Supervivientes' , en la edición de 2018, lo que dio paso a una larga trayectoria en la pequeña pantalla, como colaborador y concursante en distintos programas y formatos de Mediaset. Su papel como adivino, no obstante, ha seguido muy presente, y es habitual que se pronuncie sobre distintas cuestiones de actualidad , haciendo pronósticos con temas del mundo del corazón y del espectáculo.

Así ha ocurrido recientemente, cuando en Divinity tuvimos la oportunidad de hablar con él hace unas semanas, durante la cena de nominados de LOS40 Music Awards Santander 2024, que tuvo lugar el 8 de octubre en Barcelona. Entonces, además de su importante proceso de transición personal a mujer , pudimos plantearle al astrólogo por dudas de actualidad sobre el mundo vip, como posibles rupturas y embarazos. Además, le planteamos que hiciese una predicción con respecto a cuál puede ser el puesto que consiga Chloe, la representante española , con su canción. No es la primera vez que se adentra en cuestiones eurovisivas: Maestro habló ya de la posible posición de Nebulossa y su tema 'Zorra' en la pasada edición de la versión adulta del certamen.

Maestro Joao reconocía entonces al micrófono de Divinity que no había escuchado por entonces 'Como la Lola', la canción con la que la cantante extremeña compite hoy en la Caja Mágica de Madrid. "Pero de todas formas, para la intuición no hace falta tener el conocimiento, es algo que te viene", admitía. Sobre la posición de Chloe en la clasificación, se mostraba muy claro: "Yo veo algo que marca el número cuatro. Vuelvo a decir, ojalá me equivoque y sea el uno, pero veo el número cuatro", pronosticaba, hablando así de un posible top-5 para la representante española.