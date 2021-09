Hace unas semanas se hicieron públicas las nominaciones a estos premios tan especiales. Así, la serie The Crown y, también, The Mandalorian han llegado a obtener hasta 24 candidaturas cada una . Muy cerca han estado seguidas por Bruja Escarlata y Vision y Ted Lasso, que se ha convertido en una de las comedias más sorprendentes del año.

Respecto a las predicciones, las favoritas para el gran público y los expertos, en cuanto a las series de drama se refiere, son The Mandalorian, Bridgerton y The Crown. Para las series de comedia, Ted Lasso se convertirá en la gran favorita, al igual que Cobra Kai y The Kominski Method.