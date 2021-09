La gala de los Premios Emmy es uno de los acontecimientos del año que más expectación levanta tanto por los galardones que se reparten, como por las caras de televisión que se dan cita en el evento y sus envidiables looks.

Su alfombra roja es una de las más comentadas de la temporada y cada año desde su primera edición, la de 2021 será la número 73, hay estilismos que destacan sobre los demás. En ocasiones es el vestido más elegante, en otras es el más atrevido, a veces se trata de una verdadera joya e incluso puede que no haya una razón en concreto, simplemente que el look ha gustado más que los demás.

Un repaso a los diez últimos años de la alfombra roja de los Premios Emmy evidencia que no existen reglas para triunfar, que si el conjunto funciona no importa si el vestido tiene o no volumen, escote, brillos o transparencias.