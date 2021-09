Este año el título de la exposición “In America: A Lexicon of Fashion” servirá para celebrar el 75 aniversario del Costume Institute y contendrá piezas de diseñadores de los siglos XIX y XX , con nombres tan dispares como Haslton, Oscar de la Renta, Rudy Gernreich o Pyer Moss.

La segunda fase, denominada “In America: An Anthology of Fashion” estará más centrada en la evolución de la moda norteamericana y busca poner el foco en historias poco conocidas mediante la colaboración con directores de cine.

La gala de 2019, ‘Camp: Notas sobre Moda’ , fue un homenaje a Susan Sontag y a su ensayo de 1964 “Notes on Camp”, un viaje estético por lo poco natural , por el artificio y la exageración, la estética travesti, lo excesivo y lo divertido, o como lo definió Andrew Bolton, Camp es un estilo sin contenido.

Del Caos a la Costura fue el tema elegido para la gala de 2013, en la que no faltaron crestas, cuero, pinchos, tachuelas, medias de rejilla rotas y hasta pelos teñidos. Un homenaje al punk de los años setenta

