Se cansó de mostrar su cara: Kim Kardashian repite en la gala MET su gusto por ir de negro y tapada

Tras un año de parón a causa de la pandemia, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York ha vuelto a abrir sus puertas para la esperadísima Gala MET . Como cada año, los conocidísimos rostros que desfilan por su alfombra roja han tenido que ceñirse a la temática de vestuario. Este 2021 se ha querido rendir homenaje a la exposición más reciente del Costume Institute, ‘In America: a lexicon of fashion’, un tema del estilo estadounidense que dejaba abierto un amplio abanico de posibilidades para sus looks.

Todos menos Kim Kardashian . Y es que, a diferencia de otros años, ha costado mucho reconocer a la empresaria, que ha reaparecido en la alfombra roja de la Gala MET 2021 con la cara totalmente tapada y un total look negro firmado por Balenciaga que no dejaba ver ni un poco su piel .

Lo cierto es que este estilismo no debería sorprenderte si ya has visto las últimas apariciones públicas de Kim Kardashian. En sus redes sociales, donde comparte a diario muchos de sus looks, la celebritie ya se había dejado ver con estilismos muy similares que no nos permitían ver su rostro. Hace tan solo dos días, Kim publicaba en Instagram una secuencia de imágenes en las que se la podía ver con unas botas de punta altas que se unían con una gabardina negra y una máscara que tapaba por completo su rostro.