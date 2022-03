Tanto es así que Javier Bardem ha confesado que "no se ha preparado ningún discurso" y ha apuntado directamente a que Penélope Cruz es la que tiene que llevarlo bien fijado. "Si hay que soñar... hay que soñar con ella" , ha admitido orgulloso de la que es la quiniela que él ha hecho con los suyos. Bardem es muy consciente de que es difícil hacerse con la estatuilla dorada, pero ese pálpito que siente y que ha manifestado en público le está haciendo estar "más tranquilo" y servir de apoyo a la actriz española que sí que está "muy excitada y nerviosa", tal como él mismo ha admitido.

Sin tener ni idea de quién puede triunfar realmente, el actor que ya ganó hace 14 años su primera estatuilla por 'No es país para viejos', de los hermanos Coen, no se ve este año dando el discurso y tiene puesta toda su ilusión para que el premio se lo lleve su mujer. Si el "accidente" llega a suceder, como él mismo llama a su hipotética victoria en la categoría de Mejor Actor, no tiene nada preparado, pero sí a una persona muy concreta a la que dedicárselo.