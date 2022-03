Los Premios Oscar 2022 están a la vuelta de la esquina. Será el próximo 27 de marzo -para nosotros 28, debido a la diferencia horaria- cuando se celebrará una de las galas más importantes del mundo audiovisual. Además, como no siempre sucede, nuestro país tendrá una gran presencia en sus nominaciones, entre las que se encuentran nombres tan históricos como los de Penélope Cruz y Javier Bardem , quienes se emocionaron como la primera vez cuando conocieron que estaban nominados.

A la cabeza de las nominaciones se encuentra Jane Campion y El poder del perro con un total de doce posibilidades de hacerse con la estatuilla. Además, entre la alfombra roja podremos ver pasear a muchos rostros conocidos como Will Smith, Olivia Colman o Kristen Stewart, esta última por su magnífica interpretación en Spencer. Y no solamente Cruz y Banderas representarán a nuestro país en estos premios tan internacionales, también lo hará Alberto Iglesias, por su banda sonora de Madres Paralelas y Alberto Mielgo por el corto The Windshield Wiper.