Más Burak Deniz en ‘Nuestra Historia’, muy pronto en Divinity

Hande Erçel por partida doble, en Divinity

Hayat ha sido el personaje con el que empezó el éxito en la carrera profesional de Hande, y sin duda sirvió para que todos nos enamorásemos de ella. Pero ahora, además de Hayat, la actriz interpreta a Eda, protagonista junto a Serkan de 'Love is in the air', el papel con el que más éxitos está cosechando, también fuera de su país. No te puedes perder a sus dos alocados personajes en las tardes de Divinity. A las 15:30 tienes una cita con los emocionantes capítulos de 'Hayat: amor sin palabras' ahora que todos los secretos están a punto de ser descubiertos. Y a las 17:50 y a las 20:00 horas, Eda seguirá luchando por recuperar a Serkan, el amor de su vida, en 'Love is in the air'.