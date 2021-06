Serkan, obsesionado con Eda, se aleja de Selin en el próximo capítulo: "No tengo que darte explicaciones"

Serkan sigue confundido y no es capaz de controlar sus sentimientos por Eda

Aunque por el momento ha conseguido salirse con la suya, en el próximo capítulo de 'Love is in the air', Selin verá como su relación con Serkan está al borde del abismo y el empresario está cada vez más lejos de ella. "¿Qué vas a hacer? Siempre pones excusas. No he vuelto contigo para estar así. No merezco que me trates de esta manera. Asume las consecuencias de tus actos", le reprocha al empresario molesta por la portada que protagoniza junto a Eda tras el desfile solidario. Lo que no imaginará la joven, es la respuesta tajante y fría que le dará su prometido. "No tengo que darte explicaciones".

Y es que Serkan será incapaz de controlar sus sentimientos y empezará a desesperarse por la inminente boda de Eda y Deniz, sobre todo cuando ve el anillo de compromiso. "Se van a casar de verdad. Se acabó. No tengo nada que hacer. Estoy cansado. No necesito a Eda, me olvidaré de todo esto", le dirá a Engin.

El plan de Eda que podría arruinar su futuro con Serkan

Después de varios intentos desesperados, Eda ha decidido jugárselo todo a una carta. Su boda con Deniz es la clave para hacer reaccionar al amor de su vida. Sin embargo, su decisión de contraer matrimonio de verdad con su amigo de la infancia puede volverse en su contra y romper definitivamente el vínculo que aún sigue vivo con el empresario.

Todo puede arruinarse por esta decisión y por la traición de Deniz, que ha iniciado a sus espaldas los trámites para la boda, lo que ha convencido a Serkan de que Eda ha renunciado a él. Aunque todavía no recuerda su historia de amor, Serkan siente que debe está dispuesto a hacer lo mismo pese a que su corazón le empuja cada vez con más fuerza hacia ella. ¿Acabará Eda casada o sucederá algo en el último momento?

Serkan no logra recordar su amor por Eda

Pese a todos los esfuerzos de Eda por hacerle recuperar la memoria, los recuerdos no vuelven. Tan solo algunos vagos fragmentos golpean una y otra vez la cabeza del empresario que reconoce que hay algo de la florista que le tiene atrapado. "No me la saco de la cabeza y cuando la tengo cerca su perfume me vuelve loco y me hace recordar cosas del pasado. No sé si son reales o no, quizá la mente me está jugando una mala pasada y estoy equivocado", le dice a Engin, que le empuja a tomar una decisión para descubrir qué significa la florista en su vida. Y es así como Serkan da el paso y besa a Eda.

Pero ni siquiera un beso logra que los recuerdos regresen a su memoria y el empresario rompe de nuevo el corazón a su exprometida. "No, no me acuerdo. Pensé que besándote quizá recordaría algo", le dice a la florista, que le reprocha haberla utilizado de esa manera. "No puedes hacer eso".

