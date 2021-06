Algunos medios apuntan a que Kerem Bürsin le habría pedido matrimonio en Maldivas

La pareja confirmó su relación durante su viaje a Maldivas en abril

Los nuevos capítulos de 'Love is in the air', los martes en Telecinco

Dos meses después de que Hande Erçel y Kerem Bürsin confirmaran su relación durante su viaje a Maldivas, se comienza a hablar de boda. La web 'Al Bawaba' ha sido la primera en especular con que el actor podría haber aprovechado su romántica escapada para pedirle matrimonio a su chica. Pero este medio no ha sido el único. La revista de Emiratos Árabes 'Woman' y varios canales de YouTube turcos han publicado que la pareja protagonista de 'Love is in the air' podría dar el paso próximamente.

Mientras los rumores se disparan, la pareja continua con su habitual discreción. Ninguno de los dos ha querido hasta ahora pronunciarse al respecto y dan evasivas cuando se les pregunta sobre una inminente boda. "Ahora mismo solo estamos haciendo nuestro trabajo", ha dicho la actriz cuando la prensa la preguntaba en los últimos días.

Así confirmaban su romance

Aunque los rumores sobre una posible relación entre ellos les persiguió desde el comienzo de 'Love is in the air', la pareja tardó casi un año en confirmar lo que ya era un secreto a voces. Lo hacía durante su viaje a Maldivas y después de que un fan les fotografiara juntos en el hall del hotel en el que se alojaban. Ante esta inesperada pillada, la pareja dio el paso y publicó unos románticos mensajes en sus redes sociales con los que reconocían que entre ellos había mucho más que una buena amistad. "Una hermosa vista, en un hermoso lugar con una hermosa mujer", escribía Kerem junto a una bonita imagen de su chica, la primera fuera del set de rodaje de 'Love is in the air'.

Sin embargo, la esperada foto juntos se hacía esperar unos días más y no fue hasta su regreso a Estambul cuando ambos compartieron unas bonitas imágenes juntos durante su escapada al paraíso. "En medio del océano con una canoa y solo nosotros dos... perfecto", escribía el actor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kerem Bürsin (@thebursin)

La declaración de amor de Hande Erçel

Semanas después de hacer público su romance y coincidiendo con el 34 cumpleaños del actor, Hande Erçel hizo su primera declaración de amor pública. Con una imagen en blanco y negro de ambos, la actriz felicitaba a su chico y le dedicaba unas bonitas palabras. "Mantente cerca de las personas que se son luz. Feliz cumpleaños a la parte más divertida de mi vida, qué suerte tenerte", escribía la actriz, que no tardó en tener respuesta de Bürsin. "Mi rayo de sol".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hande Erçel (@handemiyy)

No faltes a tu cita con Hande Erçel en 'Love is in the air'

Aunque era ya una actriz popular en Turquía y fuera de su país gracias, entre otros, a su papel en 'Hayat: amor sin palabras', 'Love is in the air' ha convertido a Hande Erçel en una estrella internacional. La historia de amor de Eda y Serkan ha conquistado a millones de espectadores, que están en un sinvivir desde que el empresario perdió el empresario en un trágico accidente. ¿Logrará la florista hacerle recordar? Si quieres descubrir si la pareja de moda tiene una segunda oportunidad, cada martes a las 23:00 horas, disfruta de un nuevo capítulo de 'Love is in the air' en Telecinco. Además, de lunes a viernes a las 18:25 horas, tienes una cita con Eda y Serkan en Divinity.

Pero si con 'Love is in the air no tienes suficiente Hande Erçel, no te preocupes. De lunes a viernes a las 16:30 horas puedes disfrutar de la actriz de moda en la serie que le dio a conocer en España, 'Hayat: amor sin palabras', una comedia romántica que coprotagoniza junto a Burak Deniz, a quien muy pronto veremos en 'Nuestra historia'.

Disfruta de los capítulos 'Love is in the air' y de tus series favoritas en Mitele PLUS