"Me costó mucho digerir tantas críticas, buenas o malas"

La actriz protagoniza un espectacular posado para la edición turca de 'Vogue'

Cada martes a las 23:00 horas, un nuevo capítulo de 'Love is in the air' en Telecinco

Gracias a su papel de Eda en 'Love is in the air', Hande Erçel se ha convertido en una de las actrices del momento, dentro y fuera de su país. La serie ha hecho de ella una auténtica estrella y una de las intérpretes con más proyección internacional de Turquía. Por eso no es de extrañar que las revistas quieran contar con ella para protagonizar posados tan impresionantes como el que ha hecho para el número de junio de la edición turca de Vogue.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hande Erçel (@handemiyy)

La importancia de saber gestionar las críticas y la fama

Y aunque el posado para Vogue es realmente espectacular, lo más destacable del reportaje es la amplia entrevista concedida por la actriz, que nos muestra un lado desconocido y que se sincera sobre su vida, sus malos momentos y su forma de afrontar la fama. Y es que sus sueños se han hecho realidad y han superado sus dice la actriz, que está viendo como en estos momento sus sueños se han hecho realidad. "Mis sueños siempre han sido infinitos. Trabajé duro para soñar en grande e ir tras ellos. Sabía que se haría realidad en algún momento, pero no esperaba que me conocieran y quisieran tanto".

Pero aunque ahora mismo atraviesa un momento profesional muy dulce, la actriz reconoce que todo no es perfecto siempre. "No creo que nadie, excepto mis amigos más cercanos, sepan que me río mucho cuando estoy triste. Nadar de noche y bailar sin parar son algunas de las técnicas que utilizo para superar mis problemas".

Aun así, la fama y reconocimiento no siempre es fácil de llevar. "Después de alcanzar cierto reconocimiento, me costó mucho digerir tantas críticas, buenas o malas, e intentar convertir esas críticas en una ventaja para superarme", ha contado la actriz que ha reconocido que hay momentos en los que cuesta seguir adelante. "También tengo días en los que no quiero levantarme de la cama. En esos días, me doy un respiro y me enfrento a ese sentimiento. Después, trato de motivarme poniéndome en el centro de mi vida recordándome que nadie va a luchar por mí más que yo", ha contado la actriz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hande Erçel (@handemiyy)

Su pasión por la pintura

Y es ahí donde la pintura juega un papel fundamental en la vida de la actriz. Es su gran pasión, junto a la actuación, y su particular refugio para mantener el equilibrio. "La pintura es lo que más amo. Es donde me pierdo, alimento mi alma y me siento mejor", ha contado la actriz, que tiene en mente hacer una exposición con su obra lo antes posible.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hande Erçel (@handemiyy)

Eda y Serkan te esperan en Mediaset

La historia de amor de Eda y Serkan ha conquistado al público. Millones de espectadores están enganchados al que se ha convertido ya, por méritos propios, en el romance del momento. Y España no iba a ser ajena a este fenómeno. Eda y Serkan se han convertido en la pareja de moda en Mediaset y la audiencia está deseando descubrir qué ocurre entre ellos. Si quieres saber qué les depara el futuro, no puedes faltar a tu cita con 'Love is in the air'. Cada martes a las 23:00 horas, disfruta de un nuevo capítulo en Telecinco. Además, de lunes a viernes a las 18:25 y a las 22:00 horas, tienes una cita con Eda y Serkan en Divinity.

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS