Eda se enfrenta a Deniz, en el próximo capítulo de 'Love is in the air': "Estoy furiosa"

Su plan para recuperar a Serkan se ha vuelto en su contra. Eda está atrapada. La alianza de Deniz y Selin la ha colocado en una posición muy complicada. Y más que se va a complicar. En el próximo capítulo de 'Love is in the air', Selin se reunirá de nuevo con Deniz para seguir conspirando contra la florista y terminar con cualquier posibilidad que lleve la lleve a reencontrarse Serkan.