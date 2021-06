Hande Erçel, atacada de nuevo por el influencer que la llamó 'cara pan': "Gracias a mí te hiciste la bichectomía"

El influencer tendrá que pagar una multa de 1.000 liras turcas a la actriz

La actriz demandó al influencer al considerar que 'cara pan' era un insulto

Ya hay sentencia definitiva en la batalla judicial que Hande Erçel mantenía con el influencer Lütfü Alp Kılınç. Finalmente, tras meses de litigio en la que ambas partes no llegaron a ningún acuerdo, el tribunal, que ya había dado la razón a la actriz hace meses ha establecido la multa que tendrá que pagar Kılınç.

Aunque la actriz y sus abogados solicitaron una compensación económica de 15.000 liras turcas por llamarla 'cara pan', el tribunal ha considerado excesiva esta cantidad y la ha rebajado a tan solo 1.000. No obstante, consideran probado que el influencer utilizó ese término para referirse despectivamente a la protagonista de 'Love is in the air', tal y como dijo su abogado en la vista celebrada en el 2º Juzgado Civil de Primera Instancia de Estambul. "La decisión del tribunal penal es final, está claro que las declaraciones de Alp Kılınç constituyen un insulto".

La dura respuesta del influencer

Parece que la condena no ha sentado demasiado bien al influencer, que ha mantenido durante todo este tiempo que nunca intentó insultar a la actriz. Nada más conocerse la sentencia firme y la multa impuesta, Kılınç hacía una publicación en su perfil de Instagram atacando a la actriz. "Gracias a mí te has hecho una bichectomía. Me debes tu trabajo", ha escrito junto a una imagen de la noticia que confirma el fallo judicial.

Un giro inesperado para la actriz

Hande Erçel presentó la demanda contra Lütfü Alp Kılınç hace casi dos años cuando compartió varias fotos suya llamándola "cara de Bazlama", lo que en nuestro país equivaldría a llamarte 'cara pan' puesto que el bazlama es un pan típico de la región de Anatolia que se caracteriza por ser plano y redondo.

Tras varios meses de litigio, la actriz y el demandado se veían las caras en el Tribunal Penal de Primera Instancia, que condenó a Lütfü Alp Kılınç a una multa judicial de 109 días por "insulto" pero que bajó el importe diario de la sanción se convirtió a 2.180 liras turcas.

Dos meses después de esta vista y con la sentencia del tribunal penal, los abogados de las partes asistían a una nueva vista celebrada esta vez en el 2º Juzgado Civil de Primera Instancia de Estambul que aceptó el caso y que, aunque ha dado de nuevo la razón a la actriz, lo ha hecho parcialmente rebajando aún más la compensación económica que tendrán que abonarle.

