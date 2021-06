Serkan empieza a recordar

Poco a poco, los recuerdos (muy vagos) empiezan a aparecer y una frase empieza a resonar en su cabeza una y otra vez. "Nadie más que yo puede tocarte". Todo es muy confuso para Serkan, que, de repente y sin saber cómo, aparece en la cafetería a la que solía acudir con Eda, que casualmente también está allí. "He venido hasta aquí, no sé por qué, y el camarero me ha reconocido y me ha dicho que puedo sentarme en mi mesa. Lo más extraño de todo es que me siento muy bien desde que he llegado aquí. Me siento en paz", le dice a Eda, que prefiere no interrumpir el momento y dejar que las cosas fluyan y los recuerdos regresen a la memoria del empresario sin presiones.