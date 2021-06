Eda está decidida a casarse de verdad con Deniz: "Es la última oportunidad de Serkan"

Deniz ha iniciado los trámites para casarse con Eda de verdad a sus espaldas

Lunes y martes, nuevos capítulos de 'Love is in the air' en Telecinco

De lunes a viernes a las 18:55 horas, Eda y Serkan te esperan en Divinity

La situación se le está yendo de las manos a Eda. Incapaz de hacer que Serkan recupere la memoria y recuerde su apasionada historia de amor, decide ir un paso más allá en su engaño. Desesperada, se empieza a replantear la posibilidad de casarse de verdad con Deniz. "Tengo que intentarlo. Es su última oportunidad y ahora lo sabe. Si pasa el tren no podrá recuperarme nunca más. Si con esto no recupera la memoria cerraré este capítulo", le dice a Melo y a su tía.

Pero lo que no imagina Eda es que, aunque Serkan no recupere la memoria se siente cada vez más atraído por ella pero la noticia de un matrimonio real provoca que el empresario quiera alejarse. "Se acabó estoy harto, me rindo. ¿Para qué voy a intentarlo? En dos días se va a casar y habrá acabado todo. La única realidad es que Eda se va a casar dentro de dos días. Si me quisiera no se casaría con otro. No quiere estar conmigo", dice Serkan, que fue incapaz de recordar a Eda después de besarla.

Selin es chantajeada

Y mientras ellos siguen jugando a este juego absurdo que no hace más que alejarles, Selin y Deniz están contra las cuerdas. Alguien está intentando hacer llegar a Serkan las fotos de su beso en la fiesta de cumpleaños y ha enviado un mensaje claro a la joven. "Rompe con Serkan de forma amistosa o esto se va a poner muy feo". ¿Quién está detrás de ese chantaje?

Sin embargo, poco parece importarle a Deniz este chantaje. Consciente de que Serkan está husmeando tratando de averiguar si el compromiso es real, decide dar un paso que podría provocar un auténtico desastre. "Nuestra boda no va a ser una farsa. Nos casaremos de verdad. Cuando Serkan empezó a hacer preguntas me presenté en el registro y presenté una solicitud", le dice a Selin, que ya se ha percatado de que todos sus esfuerzos no sirven de nada. Eda y Serkan siguen unidos.

El accidente de Eda

¿Qué ha pasado para que Selin esté a punto de tirar la toalla? El accidente de Eda, que se ha caído al mar, la reacción de Serkan, que no duda ni un momento en tirarse al mar para rescatarla (aunque finalmente no fue necesario) y ver cómo corre a su reencuentro cuando el otro barco la lleva a puerto le hacen replantearse su futuro.

Eda y Serkan se enfrentan en un ring de boxeo

Aunque no debería importarle, le importa. Serkan no puede dejar de darle vueltas a la inminente boda de Eda y Deniz y se empeña en descubrir si el compromiso es real o no. Pero Eda no se lo va a poner nada fácil. Ni siquiera en un ring y en plena pelea, Eda confiesa. "Si fue un año tan maravilloso, ¿por qué te vas a casar con Deniz? ¿Por qué me odias? Hay una línea muy fina entre el amor y el odio. Quiero que me digas la verdad. ¿Estás de verdad enamorada de Deniz?"

Ceren pierde el control

Y mientras todos se vuelcan con que la historia de amor de Eda y Serkan vuelva al punto en el que se quedó antes del accidente, Ceren está cada día peor. La amiga de la florista se niega a recibir ayuda pese a sus buenos propósitos en la reunión de la empresa. Fuera de control, confiesa a Deniz que les traicionó y contó a Serkan su juego con Eda. "Tú estás con Eda para que vuelva con él pero no está funcionando. La estás utilizando, no quieres que vuestro estúpido juego termine. Serkan la besó, haz el favor de dejar de engañarte y acaba con esto", le dice a Deniz, que empieza a ponerse nervioso.

La historia de amor del momento, solo en Mediaset

No hay ninguna duda. Eda y Serkan son la pareja de moda en Turquía y en España. Su historia de amor, dentro y fuera de la pequeña pantalla, tiene enganchados a millones de fans que están ansiosos por descubrir qué ocurre entre ellos. Si tú eres uno de ellos no puedes faltar a las citas que te hemos preparado con ellos en Mediaset. Los lunes y los martes a las 23:00 horas, disfruta de un nuevo capítulo de 'Love is in the air' en Telecinco. Además, cada tarde a las 18:45 horas, Eda y Serkan te esperan en Divinity.

Disfruta de los capítulos 'Love is in the air' y de tus series favoritas en Mitele PLUS