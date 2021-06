El empresario ha organizado una cita con Eda a sus espaldas

Serkan ha reconocido a Engin que no puede quitarse a Eda de la cabeza

¡Por fin! El amor ha ganado. Poco a poco y sin darse cuenta, Serkan ha vuelto a enamorarse. Por mucho que se ha resistido y por mucho que Selin ha intentado mantenerle lejos de Eda, nada ha funcionado. ¡Ni siquiera provocar un accidente de tráfico para tenerle con ella! La florista ha logrado llevarle al límite y que su atracción por ella sea cada vez mayor. Incapaz de entender lo que ocurre, Serkan busca respuestas y organiza una cita con Eda sin que ella lo sepa. ¡Y la besa!

Serkan reconoce su inexplicable atracción por Eda

Los esfuerzos de Selin ha sido en balde. Nada de lo que ha dicho y hecho han servido para que se rompa el lazo invisible que une a Serkan y a Eda. Y el empresario, que poco a poco va recordando algunos momentos de su historia de amor, se ha dado cuenta. "No me la saco de la cabeza y cuando la tengo cerca su perfume me vuelve loco y me hace recordar cosas del pasado. No sé si son reales o no, quizá la mente me está jugando una mala pasada y estoy equivocado. Cada vez estoy más equivocado y ya no sé si estoy haciendo bien. Es una agonía y cada día es peor. Esto es lo que me pasa", le dice a Engin, que empuja a su amigo a que descubra qué es Eda para él.

Selin se convierte en accionista de la empresa

Sin embargo, en medio de este camino a recuperar sus recuerdos, Serkan ha cometido un grave error. Aprovechando el cumpleaños de Selin le ha devuelto el 5% de las acciones de la empresa que ella le cedió en su día. "Quiero que tú las controles, no quiero tener nada que ver con esto", le dice la joven al empresario, que defiende su decisión frente al resto, lo que provoca un duro enfrentamiento con Eda. "Ese amor murió hace tiempo, te olvidé hace tiempo. Cuando tú me abandonaste, yo también te dejé a ti. Ya no espero nada de ti, dejé de esperar que te dieras cuenta de que me amabas", le dice mientras piensa en lo enamorada que sigue.

Aunque Serkan aún no ha logrado recordar totalmente su gran historia de amor con Eda, lo cierto es que siente una irremediable atracción hacia ella. Su vínculo va mucho más allá de lo que cualquier podría imaginar y de lo que Selin desearía. ¿Lograrán reconstruir su vida juntos?

