Después de hacer público su noviazgo el pasado mes de abril, Kerem Bürsin ha hablado por primera vez ante los medios sobre su relación con su compañera en ‘Love is in the Air’, Hande Erçel. Los fans de la pareja han enloquecido con las declaraciones del actor a Haber Global, convirtiéndose en uno de los temas más comentados en redes sociales.

“No nos conocíamos antes de hacer la serie. Empezamos una amistad muy cercana al principio. Estábamos ahí para el otro en los malos momentos. Formamos un gran equipo”. Cuando se refiere a sus sentimientos, el turco enrojece: “Llegados a un punto dijimos ‘a lo mejor…’ Somos muy afortunados, soy muy afortunado” confiesa con una sonrisa tímida.

La respuesta de Hande

La prensa no ha tardado en preguntar a la actriz por las declaraciones de su pareja, a toda prisa y de camino al set, la joven ha respondido: “Yo también soy muy afortunada”, entre risas. Y lo cierto es que esta declaración pública de amor no ha hecho más que animar a la pareja a compartir más momentos juntos en redes sociales. Horas después, Hande compartía una historia en Instagram junto al actor en el coche.

Muy unido a su familia

La vida de Kerem siempre ha estado protagonizada por aeropuertos. “La razón por la que he viajado tanto es el trabajo de mi padre”, comenta. Ha vivido en Inglaterra, Noruega o Escocia. De Indonesia dice que todavía lo siente como un hogar. También ha vivido en Boston y pasó su último año de universidad en Los Ángeles.

“Los cuatro siempre hemos tenido una relación muy cercana porque siempre hemos estado en países distintos juntos” y añade: “Con el paso de los años se está convirtiendo en una amistad”. Y habla de manera muy especial de su abuelo, una figura que fue muy importante en su vida, muy sabio y que disfrutaba mucho de la vida, declara al medio turco.

Sin duda el personaje de Serkan ha servido de trampolín en la carrera profesional de Kerem Bürsin más allá de las fronteras de Turquía. Con miles de fans internacionales se ha convertido en uno de los actores más populares de su país.

La gran historia de amor de 'Love is in the air' ha logrado conquistar a millones de espectadores. Pero la relación entre Eda y Serkan no atraviesa su mejor momento: "Estoy harta de esperar a que se acuerde de mí. Me rindo", dice la diseñadora. Pero él no se lo va a poner fácil, ha descubierto la mentira de Eda y Deniz y no se va a quedar de brazos cruzados.

