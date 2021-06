Serkan pondrá contra las cuerdas a Eda, en el próximo capítulo: "Haré todo lo que esté en mis manos'

Tras besar a Eda, Serkan sigue sin recordar nada de su relación

Esta noche y mañana a las 23:00 horas, los nuevos capítulos de 'Love is in the air' en Telecinco

De lunes a viernes a las 18:45 horas, Eda y Serkan te esperan en Divinity

La guerra ha vuelto a estallar. Después del beso y tras la confesión de Ceren a Serkan, las cosas se han puesto peor que nunca entre ellos después del accidente. El en próximo capítulo de 'Love is in the air', la tensión entre ambos aumentará hasta tal punto que Eda decidirá tirar la toalla. "No es que seas muy honesto, no te sientes responsables de tus actos, ¿qué vas a hacer? No entiendes lo que no te interesa y tú eres el único culpable", le dirá al empresario antes de contarle a Melo sus intenciones. "Me ha besado para ver si recordaba pero no se acuerda porque su cerebro es minúsculo. No entiendo nada de lo que hace. Estoy muy cansada, estoy harta de esperar a que se acuerde de mí. Me rindo".

Sin embargo, Serkan no tiene la intención de ponérselo tan fácil para que se aleje de él. Tras descubrir su secreto con Deniz, el empresario pondrá en marcha su plan. "Va a ser ella misma la que me lo admita y haré todo lo que esté en mis manos".

La gran decepción de Eda

¡Qué poco ha faltado! El capítulo anterior terminaba con la imagen que todos los fans llevaban semanas esperando. ¡El beso de Serkan a Eda! Confundido por todo lo que estaba sucediendo en su vida y porque, a pesar de no recordarla, hay algo en ella que le atrae irremediablemente, el empresario ha intentando descubrir quién es la florista para él y qué significa en su vida.

Sin embargo, las cosas no han salido como le hubiera gustado a Eda. Después de la emoción del momento, la florista se ha dado de bruces con la terrible realidad. "No, no me acuerdo. Pensé que besándote quizá recordaría algo", le ha dicho el empresario a una Eda enfurecida por su falta de empatía.

¡No faltes a tu cita con Eda y Serkan

La historia de amor de Eda y Serkan está en un punto crítico. Él no consigue recordar a la mujer que cambió su vida y ella ha tirado la toalla. ¿Habrá una nueva oportunidad para ellos? ¿Volverá a surgir la chispa en medio de tanto caos? Si quieres saber qué les depara el futuro, no puedes faltar a tu cita con ellos. El lunes y el martes a las 23:00 horas, disfruta de los nuevos capítulos de 'Love is in the air' en Telecinco. Además, de lunes a viernes a las 18:45 horas, Eda y Serkan te esperan en Divinity.

Disfruta de los capítulos 'Love is in the air' y de tus series favoritas en Mitele PLUS