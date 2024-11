Es muy probable que en los últimos meses hayas escuchado a alguien hablar de manifestar. No es más que "pedir al universo con ahínco y autoconvencimiento" aquello que queremos conseguir. Si de tanto escucharlo piensas que no hay nada malo en probar o si ya has realizado más de una vez esta práctica, debes marcar en rojo el día de hoy. Y es que el 11 de noviembre es conocido como el 11 del 11, una fecha mágica que se instituye como un portal para poner en marcha la ley de la atracción sobre todo aquello que queremos conseguir.