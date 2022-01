Mesude ataca de nuevo a Eylül, en el próximo capítulo de 'Huérfanas': "Deja de manipularme"

Mesude cree a Kemal y acusa a su hija de estar celosa

El oro robado por Kemal ha desaparecido

Después del incidente en el colegio, la madre de Eylül regresará al orfanato y tendrá un nuevo enfrentamiento con ella. En el próximo capítulo de 'Huérfanas', Mesude acusará a su hija de mentir sobre los abusos de Kemal y de tener celos. "¿Llamaste a la policía verdad? ¿Por qué nos haces esto? Si lo detienen, ¿qué haría para mantener a tus hermanos? Kemal me contó todo lo que pasó. Tú eras una niña y no lo entendiste bien. Te quería como si fueras su hija. Su comportamiento conntigo era maravillo. ¿Estabas celosa de mí?", le dirá a su hija.

Atónita, Eylül no se callará y tratará de abrir los ojos a su madre. "¿Cómo se te ocurre pensar eso? Es un acosador, no me ha dejado vivir en paz. Me persigue a todos lados. Hoy ha venido aquí. Vaya donde vaya, él está detrás. Intenta tocarme pero como no le dejo me amenaza. Tengo mucho miedo, tienes que ayudarme, tienes que ir a la policía y decirle dónde está", le dirá a su madre, a la que rogará ayuda. "Sálvame, mamá. Me está haciendo la vida imposible y quiero que me creas", le dirá. Sin embargo, Mesude ya ha tomado una decisión. "Kemal no te haría daño. Deja de manipularme".

Por suerte, Eylül no está sola. La joven ha encontrado una auténtica familia en sus amigos y Serkan no dudará en hacer una sorprendente petición a su padre para lograr alejar a Kemal de su vida para siempre. "Necesito 100.000 liras. Quizá necesite más. Papá, es para una amiga que está en una situación complicada", le dirá a su padre el joven, que ya ha confesado a la joven lo que significa para él. "Eres muy importante para mí y nos libraremos de Kemal. Antes no era buena persona pero al conocerte cambié".

Kemal continúa con su acoso

Pese a tener a la policía tras él, Kemal sigue acosando a Eylül. "¿Me has denunciado? Eres una arpía y me las vas a pagar todas juntas. Lleva el oro donde te diga y si se te ocurre llamar a la policía os mataré a ti y a tus amiguitos. ¿Me has oído?", le dice en una llamada al orfanato.

Sin embargo, devolver el oro no va a ser tan sencillo. La bolsa con los objetos robados está vacía, lo que provoca cierta tensión entre las chicas. ¿Quién ha robado el oro", se preguntan ajenas a que alguien las observa en la distancia.

Y la situación se sigue complicando cuando Kemal aparece en el orfanato para ver a su hija y hablar con la directora. Muy tensa, Eylül abandona el despacho llorando. "Está ahí, Kemal está ahí dentro. Me he quedado paralizada y no he podido decírselo", les dice a las chicas y a Feride, que finalmente descubre que el padrastro de la joven, además de un supuesto acosador, es un ladrón. Inmediatamente, la subdirectora llama a la policía pero Kemal consigue escapar.

El secreto de la señora Neriman

Después de descubrir que Kader está devastada tras intentar localizar a sus padres, Songül olvida lo ocurrido en los últimos días y se vuelca en apoyarla. "Estaré a tu lado cada día. Siempre serás mi pequeña. No pienso dejarte, no tengas miedo", le dice justo antes de entrar en el despacho de la directora y ofrecerle un trato para que le diga dónde están los padres de su amiga. "Si me dice donde está la familia de Kader me iré yo misma de aquí y no volverá a oír mi nombre nunca más. Ha ido a la panadería donde la abandonaron, no puede dejar de pensar ni un minuto en su familia". La directora niega tener ningún tipo de información al respecto pero no es cierto. Nada más salir Songül de su despacho hace una importante llamada. "Tu hija te está buscando". ¿Quién es la madre de Kader?

El sorprendente cambio de Güney

Después de haberle tendido una trampa para humillarla ante todo el colegio y después de ver su reacción, algo ha cambiado. Güney se muestra más conciliador que nunca con Söngul, a la que defiende de los ataques de sus compañeros. Sin embargo, la actitud de su hasta ahora enemigo enerva aún más a la joven, que tiene otro enfrentamiento con él. "Muy bien, apáñatelas tú sola. Songül, no vas a conseguir enfadarme. No hay ningún problema entre nosotros, cielo".

