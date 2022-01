Feride y Toprak saben que fue Kemal quien entró en su casa

Después de su encuentro con Kemal y tras revelar a la policía su paradero, Eylül se mostrará muy nerviosa. "¿Habrá llegado ya la policía? ¿Se habrán llevado ya a Kemal?", le dice a Songül, justo antes de que Feride la llame a su despacho. En el próximo capítulo de 'Huérfanas', la subdirectora del centro intentará acercarse a ella. "Sé que fue tu padrastro el que entró en mi casa, hemos ido a hablar con tu madre y le ha reconocido. Es una carga muy grande para una niña tan joven. Déjame que te ayude", le dice Feride a Eylül, que está a punto de confesar todo lo ocurrido.

Kader ha perdido el control. Después de descubrir algunos detalles sobre su abandono, acompañada de Cemre intenta averiguar donde está su familia. Sin embargo, en el próximo capítulo, la joven enloquecerá. "Cualquiera de estas mujeres podría ser mi madre y cualquiera de esos hombres mi padre. Puede que alguno me abandonara entre esos sacos hace diecisiete años pero, ¿cuál?", le dice a Cemre antes de empezar a preguntar a todo el que pasa por la calle mientras su amiga intenta tranquilizarla y consolarla.

Mesude acusa a Eylül de matar a Kemal

Tras descubrir que el cuchillo no tenía huellas, Mesude se convence de que su hija está relacionada con la desaparición de su marido. Decidida a descubrir la verdad, acude al colegio con la intención de llevarla ante la policía. "Te llevo a la comisaría para que confieses. Le atacaste tú, por eso limpiaste el cuchillo. Querías matarle. Iremos a comisaría y confesarás. Haré que te metan entre rejas", le dice a Mesude que cree que su hija la miente para tapar y justificar lo ocurrido. "Apuñalé a tu marido. Intentó abusar de mí y dijo que si no le complacía Büşra sería la próxima. No está muerto, vino a buscarme anoche. Intentaba decírtelo pero prefieres no creerme. Quería matarle pero no pude. Tu marido está vivo", le dice a su madre, que está seguro de que le mató.

Por suerte para Eylül, Toprak, el profesor de gimnasia, aparece en escena y termina con el enfrentamiento madre e hija. Preocupado, se lleva a la joven al orfanato, donde le cuenta a Feride lo ocurrido. "Le dijo a su madre que su marido estaba vivo y que quería matarlo pero que no pudo. Tenías razón, está metida en un lío", le dice a la subdirectora, que empieza a indagar sobre lo que está ocurriendo.

El reencuentro de Mesude y Kemal

Después del encontronazo conn su hija, Mesude se reencuentra con Kemal. "Te he echado mucho de menos", le dice a su mujer, que por primera vez se enfrenta a él. "No te acerques, asqueroso. ¿Por qué me haces esto? Me has arruinado la vida. Ojalá nunca me hubiera casado contigo. Te maldigo y me maldigo a mí por quererte", le dice a su marido, que niega ser un ladrón. "No tengo nada que ver con el robo pero sé que la policía nunca me creerá".

Sin embargo, el robo no es lo que más le preocupa a Mesude. A la madre de Eylül le atormenta que haya intentado abusar de su hija. Él lo niega y decide culparla a ella de lo que está ocurriendo. "¿Acoso? ¿Eso te ha dicho de mí? Te juro que no le he hecho nada. Fue ella la que se me insinuó. Me dijo que sus amigos creían que éramos amantes. Le dije que parara. Quería fugarse conmigo, le dije que no te abandonaría y me apuñaló", le explica Kemal, que asegura que la noche anterior fue a buscarla para que la llamara a ella ya que temía que la policía estuviera en su cas. "Llámale y te contará miles de mentiras. De todas podré defenderme. Sé que es es difícil de creer pero tu hija es una arpía", dice Kemal, que ignora que Eylül ya sabe que está en la casa y ha enviado a la policía a detenerle.

Feride y Toprak sospechan que Eylül ha sufrido abusos

Y justo antes de que la policía llegue a la casa, Feride y Toprak se presentan allí para hablar con la madre de Eylül y descubrir qué oculta la joven. "No nos la dejó por problemas económicos, se trata de su marido. Eylül dice que intentó matarlo, ¿qué quiso decir? Si hay algún problema entre su marido y su hija necesitamos saberlo para ayudarla. Su hija tiene muchísimo miedo", le dice a Mesude, que trata de tranquilizarles. Sin embargo, antes de irse, Toprak ve la foto de Kemal. "Su padrastro es el hombre que vi anoche en tu calle", le dice a Feride, que empieza a sospechar, al igual que el profesor, que la joven ha sufrido abusos.

La venganza de Defne

Mientras, en el colegio, Defne sigue con su venganza contra Songül. "Se ha metido con quien no debe. No quieres hacerle pagar por todas las veces que te ha humillado", le dice a Güney. Juntos le tenderán una trampa en la que harán creer que Güney se está ahogando. Songül le salvará y Defne aprovecha para hacer fotos mientras le hace el boca a boca y las envía a todos en el colegio. La guerra entre ambas se recrudece. ¿Quién ganará?

