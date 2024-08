¿Qué pasa al llegar a la edad adulta? Muchas personas habrán abandonado su hábito hace tiempo, otras volverán de vez en cuando y quizá pasen a llamarlo journaling (Google Trends muestra un aumento de la búsqueda de esa palabra en España desde 2018). Y habrá también quien no haya parado nunca, como Isabel, que escribe un diario desde que puede recordar . “Es cierto que he tenido muchas épocas de no escribir mucho, pero siempre tenía un diario por ahí. Desde 2016 prácticamente ya de continuo”, asegura.

Utiliza una agenda de página por día y la rellena a diario. Cuando quiere escribir más, se pasa a un cuaderno separado. ¿Por qué lo hace? No lo tiene claro. “Simplemente es una cosa que hago, como leer libros o hacer bizcochos. No es que me haya levantado un día y haya decidido que quiero tener un diario. Como que siempre ha estado ahí”, reflexiona. En cuanto a lo que escribe, normalmente anota, a grandes rasgos, lo que ha hecho ese día, aunque también ha habido épocas en las que lo ha utilizado para ver cómo se sentía. “Por ejemplo, desde que empecé a trabajar noches, apuntaba las horas que dormía y lo que hacía, para ver qué me sentaba mejor y peor; ahí sí miraba lo que había escrito”, señala. Porque normalmente no los vuelve a leer.