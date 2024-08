Vicky Martín Berrocal da las claves de su dieta para perder 4 kilos: "Ceno huevos todos los días"

Y el primer paso después de unas vacaciones en la que ha disfrutado al máximo y en las que incluso la hemos visto posar junto a Gerard Butler, ha sido volver a entrenar. Vicky ha regresado al centro en el que se mantiene en forma y lo primero que ha hecho ha sido subirse a la báscula para saber si había ganado algún kilo durante el verano. Y así ha sido. "He engordado 4 kilos el mes de vacaciones. No pasa nada de nada", le ha dicho a sus seguidores restando importancia al número que se refleja en la báscula. Porque solo es eso. Un número que muestra que su verano ha sido para disfrutar. "Necesitaba dejar hábitos aparcados, mi disciplina guardada en un cajón y hacer solo y exclusivamente lo que mi cuerpo me pidiera. Y eso es lo que hice. No tengo remordimientos ni me siento mal por nada porque para eso está el día de hoy", ha dicho la diseñadora que con esta vuelta al gimnasio empieza su particular vuelta al cole.