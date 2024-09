Uno de los aspectos que más echan de menos los españoles que emigran a otros países es la comida. Y es que no hay duda que en España, de norte a sur, se come muy bien. No es solo un conocimiento popular, sino que también lo ha afirmado una de las personas que más sabe de cocina del mundo, el chef José Andrés -otra muestra de su generosidad es que donó la dotación del Princesa de Asturias a La Palma, tras la erupción del volcán-. El cocinero, incluso, no ha dudado en decantarse por la ciudad española en la que mejor disfrutar del buen yantar. "No se come en ningún sitio como en Cádiz", afirmó durante su nombramiento como "gaditano de adopción".