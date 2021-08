Konjac , también conocido como Shirataki , es un tubérculo de origen asiático que no tiene hidratos de carbono y del que se obtiene un polvo purificado muy rico en fibra. Al mezclar este polvo o haría con agua, se obtiene como resultado productos en formato pasta como pueden ser espaguetis, arroz, noodles o fideos. Hace unos meses, Pilar Rubio se sumaba a este nuevo ‘alimento milagro’ y compartía en redes sociales una receta junto a su nutricionista, Elisa Blázquez . Ahora ha sido María Pombo quién también ha caído rendida a este alimento, ¿qué es realmente y por qué se ha puesto tan de moda?

La influencer, que ha pasado su verano en Cantabria junto a sus familiares y amigos, no ha querido poner fin a las vacaciones sin pasar antes por Naked and Sated, un restaurante creado por el Chef Bosquet para “comer sin remordimientos” en el que todos sus platos son reales y no hay cabida para las grasas hidrogenadas, los aditivos, los azúcares y las harinas refinadas. Allí es donde la pequeña de las hermanas Pombo ha probado la pasta Konjac, un “no pasta” con gamas al ajillo y un toque oriental que se ha convertido en el plato que más le ha gustado.