Tania Llasera sigue una dieta que no sirve para perder peso: "Estoy escuchando a mi cuerpo"

"Me han salido muchos granos, estoy constipada, hay muchas señales, me cuesta dormir... Hay muchas señales de que aquí hay algo que no va bien y como me van a poner un DIU le he dicho a Patricia qué podía hacer y me dijo que moverse es clave. Creo que quiere decir que estoy estresada y que me podía desplomar. Me ha dado una dieta que restringe muchos alimentos que me encantan", explicaba en un directo.