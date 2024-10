“A los 59 años, he pasado por muchas etapas en mi vida: el matrimonio, la maternidad, la educación de cinco hijos, y ahora, la dicha de ser abuela de dos maravillosos nietos. A lo largo de estos años, mi cuerpo ha cambiado, mis responsabilidades han evolucionado, y he vivido muchas experiencias que me han formado como la mujer que soy hoy. En medio de todo esto, llegó la menopausia, una etapa que, lejos de ser un momento de pérdida o declive, la he abrazado como un renacimiento ”, comienza relatando Mª Ángeles.

Nos cuenta que, a menudo, se asocia con el final de la juventud, pero ella lo ve como el inicio de una nueva etapa. “Aunque el cuerpo cambia, esto no significa que una deje de ser joven, simplemente se vive la juventud de otra manera. Ya no me defino por los ciclos hormonales ni por las expectativas de la sociedad sobre lo que debería ser o hacer a mi edad. En cambio, me siento más libre que nunca para dedicarme a lo que realmente me llena”, comenta y añade que “a mis 59 años, he aprendido a escuchar mejor a mi cuerpo, a darle lo que necesita: desde una alimentación más consciente hasta una rutina de ejercicio que me ayuda a mantenerme activa. Me siento más dueña de mi salud que nunca, y esa sensación de bienestar me impulsa a seguir disfrutando de la vida con energía renovada”.