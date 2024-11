Llanos explicaba que lleva más de 880 millones de visitas a los vídeos relacionados con su cambio físico y que no saben la cantidad de apoyo que está recibiendo a lo largo de estos meses. "Os quería agradecer y deciros que, si os he ayudado, me siento muy feliz y es algo de lo que más orgulloso estoy de todo lo que he hecho en mi vida en internet", confesó a través de sus redes sociales.

Hace unos días, el streamer acudió a un parque de atracciones con motivo del cumpleaños de su primo y pudo empezar a valorar algunos cambios de su estilo de vida. Además de andar más de 18 mil pasos en un día, algo que considera "una barbaridad", también confesaba que nunca antes había podido montarse en las atracciones del parque. "Acompañaba a la gente y esperaba abajo, ponía de excusa que no me gustaba. La realidad es que no cabía en ninguna. Mucha de las atracciones no están hechas para gente como yo que tiene obesidad. Hoy he podido montarme en todo. Me he puesto feliz, hacía que no disfrutaba de un día así desde la infancia. Me voy bastante feliz", confesaba a sus fans en uno de sus vídeo blogs diarios.