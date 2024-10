Hace años que Georgina Rodríguez no vive en España, pero no se cansa de compartir lo orgullosa que está de esa cultura que abrazó cuando llegó a Jaca siendo una niña. La última prueba de ello es que aunque confiesa que ella "no es mucho de cocinar", ha compartido con sus fans su receta de tortilla de patata, una de las recetas españolas más conocidas y que más polariza a los que la consumen -¿está más deliciosa con cebolla o sin ella?-. En cualquier caso, ni Gwyneth Paltrow se ha resistido a intentar cocinarla, así que ella no podía no intentarlo y como todo, lo ha llevado a cabo a su manera.