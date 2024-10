Y es que la actriz revela a la revista 'Fotogramas' que comenzó a viajar a Madrid desde antes del rodaje y además cuando se instaló en la ciudad quiso impregnarse de toda su cultura: "Me gusta alojarme en un barrio que me guste, en el que pueda salir a pasear e ir a hacer la compra para llenar la nevera del apartamento". También pudo disfrutar del 'pulmón' más célebre de la capital, el parque de El Retiro y también subraya la calidad de los museos, como el Prado: "Me habían hablado muchas veces del Prado, pero me quedé alucinada cuando fue no imaginaba que tenía unos fondos tan maravillosos".