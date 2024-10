Hace unos días, en la gala ELLExHope, Sara Carbonero habló por primera vez públicamente sobre su experiencia como paciente de cáncer. Lo hizo de forma transparente y clara, echando luz sobre algunos de los aspectos de los que no siempre se habla en los medios. “Me ha costado tiempo aceptar que esto es una carrera de fondo, que yo voy a ser siempre una paciente oncológica y que conviviré con la incertidumbre, he aprendido a abrazarla”, reconocía. “Hay que normalizar el cáncer, que mostrarnos vulnerables no es malo, nadie es perfecto ni lo pretendemos”, insistió. Para llegar hasta aquí, sumaba, le había ayudado hablar con otras mujeres diagnosticadas de cáncer. También, le habían recomendado ir a un psicooncólogo. Pero ¿qué es exactamente la psicooncología y para qué sirve?